God dag for sydjyske 2. divisionshold

Begge mandskaber sejrede således i de to klubbers respektive kampe.

Nedrykkerne fra Esbjerg fB havde besøg en anden stor traditionsklub, Boldklubben FREM, og vestjyderne skulle hen mod slutningen af kampen før de blev afgjort. Efter 64 minutter fik Nicklas Strunck sendt bolden i kassen - og i kampens tillægstid fik indskiftede Emil Holten cementeret sejren til 2-0.

70 kilometer længere østpå på Kolding Stadion tog de lokale oprykningsaspiranter Kolding IF en for dem lige så vigtig sejr, da FC Roskilde blev sendt tilbage til vikingestaden med et nederlag på 1-2. Koldingenserne var foran med 2-0 frem til 10 minutter før slutfløjt, hvor gæsternes Monday Etim fik reduceret. Tættere på kom de dog ikke.

Både EfB og KIF ligger i opløbet til de to oprykningspladser, men de bliver dog indtaget af Aarhus Fremad og B.93. EfB har to point op til B.93, mens KIF har fire point op. Både B.93 og KIF har spillet en kamp færre end vestjyderne.