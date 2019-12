God ide spreder sig fra Esbjerg

Siden 2015 har Recovery Bulls haft stor succes med at lave idrætsaktiviteter for udsatte borgere i Esbjerg, og nu skal et nyt partnerskab med DGI udbrede successen til flere andre kommuner i Danmark.

Den første kommune, der får en ny afdeling, er København. Det bliver den 8. januar næste år.

Det særlige ved Recovery Bulls er, at foreningen er bygget op af rollemodeller, der alle har gennemgået en recovery-proces. Rollemodellerne viser og lærer andre, at der findes en anden måde at leve på, et liv uden f.eks. kriminalitet og misbrug, forklarer Even Ramsland, der har stiftet Recovery Bulls i Esbjerg:

- Alle aktiviteter er båret af medlemmerne selv. Der er ingen socialarbejdere, der går forrest, det gør medlemmerne selv. De små opgaver som holdlederne og de frivillige har, gør at troen på egne evner samt modet på forandring vokser hos den enkelte, siger Evan Ramsland.

En undersøgelse blandt medlemmerne i Recovery Bulls’ aktiviteter i Esbjerg har vist, at 80 procent oplever øget livskvalitet. Og 55 procent siger, at idrætten og fællesskabet i foreningen har understøttet eksisterende behandling f.eks. psykiatrisk behandling eller misbrugsbehandling.

Læs også I Tobias' klub giver man krammere og holder i hånd: - Fodbold er fedt, fællesskabet er endnu federe

Nu skal en ny partnerskabsaftale mellem DGI og Recovery Bulls bane vejen for, at der etableres Recovery Bulls-foreninger flere steder i landet til gavn for både de udsatte borgere og samfundet.

- Der er et kæmpe potentiale i den her aftale, fordi vi nu får DGI’s hjælp til at etablere foreninger i endnu flere kommuner, så vi får mere idræt for udsatte. Det er historisk stort for Recovery Bulls, at vi nu får en aftale med DGI. DGI er eksperterne i idræt og organisering, men vi er eksperterne i udsatte-idræt, siger Even Ramsland.

DGI’s hovedbestyrelse har netop godkendt partnerskabsaftalen, som også skal give DGI mere viden om idræt for udsatte.