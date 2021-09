Godt nyt til biodiversiteten: Knap 30 kilometer vildblomster sået i år

Ikke kun landmænd

Lysten til at være med til at fremme biodiversiteten er fortsat stor blandt landmænd, men uden for landbruget breder interessen sig også.

- Grundejerforeninger og lokale virksomheder interesserer sig også for at få faunastriber, og derfor får vi også henvendelser fra dem, siger Nicolai Smed Kjær.

Nicolai Smed Kjær fortæller, at flere og flere er begyndt at så vilde blomster selv.

Han fortæller, at det kan skyldes, det er blevet moderne at passe på blomsterne og bierne.

- Folk er begyndt at gå flere ture og se arealer, hvor der er blomster under corona. Folk har derfor fået et andet syn på naturen, siger han.