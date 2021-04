Granat sprænges på marsken efter magnetfisker fiskede den op af Ribe å

Opdateret

Området ved Skibbroen i Ribe var tidligere i dag spærret af, fordi en magnetfisker fiskede en gammel granat op af Ribe Å.

Her var politiet påpasselige med at holde folk væk fra granaten indtil bomberyddere fra Ammunitionsrydningstjenesten i Skive ankom.

Det var uvist, om der var tale om en skarp granat, der skulle sprænges eller en gammel øvelsesgranat, som man kunne afskaffe som affald, oplyste vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Nu fortæller han, at man ikke tager nogen chancer og aktivt forsøger at sprænge den.

- Jeg ved ikke, om der er nogen rester af sprængstof i den. De har ikke kunne udelukke, at der kunne være noget i den, så derfor sprænger de den, siger vagtchef Ole Aamann.



Granaten blev der først taget billeder af og sendt til Forsvaret, der vurderede, at de skulle have en bomberydder ned og se på den. Nu forsøger man at sprænge den lidt udenfor Ribe.

- Jeg vil tro, at man kan høre den i Ribe. Man skal ikke blive nervøs, hvis man hører noget, fortæller han.

Sådan skrev politiet på Twitter tidligere i dag: