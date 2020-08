Greenpeace i aktion mod dansk olieplatform ud for Esbjerg

Greenpeace-aktivister har tirsdag morgen svømmet en halv kilometer i åbent hav fra deres skib Rainbow Warrior til olieplatformen Dan Bravo.

Med sig har de fire svømmende aktivister forsyninger til flere dage på vandet og udstyr, så de kan kommunikere med omverden under aktionen.

Svømmeturen er den eneste måde de fire aktivister lovligt kan komme ud mod platformen, da fartøjer ikke må komme tættere end 500 meter fra platformen, som tilbage i 1972 hev den første dråbe olie op ad den danske undergrund 210 kilometer ud for Esbjergs kyst.

Foto: Andrew McConnell / Greenpeace

De fire aktivister håber at inspirere regeringen og politikerne til at sætte foden ned overfor olieselskaberne. Samtidig vil de sætte fokus på den olie- og gasproduktion, som finder sted på de 55 platforme i den danske del af Nordsøen.

Greenpeace-skibet Rainbow Warrior ligger ud for olieplatformen Dan Bravo, som er en af de første danske platforme. Foto: Andrew McConnell / Greenpeace

En af aktivisterne, der svømmer i Nordsøen er 21-årige Marie Olsen.

- Jeg svømmer i dag for at vise politikerne, at jeg og mange andre ikke mener, Danmark kan sole sig i at være et grønt foregangsland, hvis vi ikke er modige nok til vise vejen og stoppe med at lede efter nye fossile brændsler, siger Ida Marie Olsen i en pressemeddelelse.

21-årige Ida Marie Olsen er en af de fire aktivister, der svømmer på åbent hav i Nordsøen. Foto: Andrew McConnell / Greenpeace

Aktivisterne kræver nu, at afviklingen sættes i gang. Først med et stop for ny oliejagt, siden med den hurtigst mulige udfasning af produktionen og en storstilet udbygning af havvind.