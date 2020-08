Greenpeaceskib lægger til kaj i Esbjerg

På havnen i Esbjerg fangede TV SYD Morten Wiese fra Ballerup. Han var meget begejstret for at se det grønne Greenpeaceskib, og han var langt fra den eneste på havnen i Esbjerg, som havde blikket rettet mod miljøorganisationens flagskib.

- At se skibet i virkeligheden er helt fantastisk, siger den begejstrede turist.

Han betaler selv til Greenpeace og derfor var det en stor oplevelse for Morten Wiese at se skibet.

Dokumentationsarbejde

Det er ikke tilfældigt, at skibet lægger til kaj netop i Esbjerg Havn. Det er et kampagnearbejde om olieproduktionen i Nordsøen, som gør, at Rainbow Warrior lægger til kaj måneden ud.

- Vi er i gang med et dokumentationsarbejde i Nordsøen. Olie- og gasproduktion har et enormt klimaaftryk på havvandet omkring olieboringerne, og det er noget af det, som vi undersøger, siger Sune Scheller, der er kampagneleder for Hav og Olie hos Greenpeace, til TV SYD.

Han fortæller også, at Esbjerg Havn var et logistisk stop, da en ny besætning skal ombord.