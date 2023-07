Grøn koncert i Esbjerg udsolgt

- WOW. Esbjerg er udsolgt! Og med det kan vi for første gang i Grøns historie melde alle byer udsolgt, skrev virksomheden Grøn, der står for koncerterne, på Facebook sent onsdag aften.

I dag afvikles Grøn koncert i Esbjerg i den østlige ende af byen ved Skibhøj. Det er femte koncert på turneen, som endnu mangler at gæste Odense, Næstved og Valby i København. I sidste uge var der Grøn koncert i Kolding.

Der er solgt 16.000 billetter i Esbjerg, mens 18.000 indløste billet til sidste uges koncert i Kolding. I alt er der solgt 180.500 billetter til de otte koncerter.