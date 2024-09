Grønlændere risikerer at blive overset efter spareindgreb

Sparet væk. Morgenrøden - rådgivning og hjælpetiltag for grønlændere på Gl. Vardevej - er gået ned bag horisonten. Sparet væk. Oqqumut - værested og kommunalt projekt for især udsatte grønlændere.

Det er Helle Vestergaard både træt af og ked af at se på. Hun mener, at det der spares på kort sigt, forsvinder uden det forebyggende arbejde, der ligger de to steder.

Helle Vestergaard frygter, at grønlænderne i stigende grad bliver marginaliseret, når tilbuddene og beskæftigelsesindsatser droppes. Så nu har hun taget initiativ til en ny forening i Frivillighuset Vindrosen.

Vil værne om kulturen

Hun satser på, at foreningen skal være et samlingssted, hvor grønlændere mødes for at snakke - "mange af os savner at tale vores modersmål", siger hun - og for at bruge grønlandsk håndværk og lave både vores kulturs teater, sangkor og mad for eksempel.

Helle Vestergaard er halvt dansk og halvt grønlænder. Hun er uddannet socialrådgiver på UC Syd i Esbjerg. Hun har sit eget firma med psykoterapeutiske ydelser, men er også tolk og rådgiver for grønlændere.

Foreningen vil formentlig komme til at betyde noget for beskæftigelsen, mener hun:

– Hvis man har det godt, føler man sig også mere modtagelig over for at komme i beskæftigelse. Hvis man føler sig forstået og velkommen, vil man gerne selv bidrage. Jeg frygter, at grønlænderne i Esbjerg risikerer at blive overset, hvis vi ikke gør noget, siger Helle Vestergaard.

I de fire store byer findes afdelinger af Det Grønlandske Hus og andre foreninger, men det har vi ikke længere her i byen, fortæller Helle Vestergaard. Der bor cirka 2.000 grønlændere i Esbjerg Kommune.

Foreningens navn bliver vedtaget i dag på generalforsamlingen.