Gymnasieelevs projekt skubber til den grønne omstilling på folkemøde

Erklæringen blev underskrevet den 18. maj sidste år på Esbjerg Havn - her forpligtede Danmark, Holland, Belgien og Tyskland sig til at arbejde sammen om at sætte skub i udbygningen af havvindmølleparker i Nordsøen.

Ifølge erklæringen skal der fra 2030 produceres 65 gigawatt vindenergi og 20 gigawatt grøn hydrogen-energi i Nordsøen - og her skal Esbjerg spille en afgørende rolle.