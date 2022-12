Gymnasieelevers julekalendere bliver lukket på stribe - men ikke på gymnasium i Esbjerg

Ifølge Olaf Rye holder ledelsen dog stadig øje med, hvad der foregår i julekalenderen.

- Selvfølgelig kigger vi på billederne hver dag og sørger for, at det ikke har nogen seksuel karakter. Men det har det ikke haft indtil videre. Det, vi også har hæftet os ved, er, at der både er en drenge- og en pigekalender, så man ikke bare kører ensidigt på pigerne, siger Olaf Rye og slår fast:

- Det er jo ikke forbudt at tage to billeder af sig selv og sige, at de må blive lagt op. Det er jo noget, der sker privat. Men det er klart, at vi griber ind, hvis der er noget, der ikke er etisk korrekt.

Et selvtillidsboost

Ifølge de elever som TV SYD har været i kontakt med, giver julekalenderen noget at snakke om blandt eleverne.

Og det er ikke det eneste. Ifølge Mads Hansen betyder det også noget at blive udvalgt til at være bag en af lågerne i julekalenderen.