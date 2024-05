Håndværkere faldt ned fra tag på Fanø

Det skriver JydskeVestkysten.

Til mediet fortæller den tilknyttede landpolitiassistent, at anmeldelsen kom ind klokken 11.28, og at der er tale om to mænd på 49 og 22 år. De blev begge kørt på skadestuen.

- De to blikkenslagere har taget turen ned ad taget, og så landede de begge på brostenene. Jeg er ikke læge, så hvad der præcis er sket med dem, er svært at fastslå, men det så ud som om, at den ene havde slået sin fod, og den anden havde fået en lændeskade, siger Chris Gade.

Arbejdstilsynet blev tilkaldt, og politiet afventer nu deres vurdering af, hvad der er sket.

- De ser på, om arbejdsregler er blevet tilsidesat og undersøger, om sikkerheden er blevet overholdt, fortæller Chris Gade.