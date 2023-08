Hårdtprøvede sponsorer stiller krav til EfB

En anden af klubbens mangeårige sponsorer er Armin Grizovic, som er købmand i Rema1000 Esbjerg. Han vil også have en fremtidsplan for klubben. Det mener han, at alle som støtter klubben, vil have.

- Vi ønsker, at det skal være mere professionelt. Vi ønsker en strategi, en plan, en vision med klubben, som mange af os ikke synes, vi har haft de seneste år. Det er en mangelvare, siger Armin Grizovic.

Ingen dato på en endelig plan

TV SYD har gentagne gange forsøgt at få et svar fra EfB på, om de har tænkt sig at opfylde deres sponsoreres ønske.