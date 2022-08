Hæder, ære og mange penge - i dag bliver Jeppe kåret til Danmarks bedste underviser

Jeppe Moritz Led fra Esbjerg modtager mandag eftermiddag prisen som Årets Underviser. Prisoverrækkelsen foregår på Nationalmuseet i København, hvor kronprinsesse Mary uddeler i alt syv priser.

Den 42-årige lektor er underviser ved Erhvervsakademi SydVest (EASV) i Esbjerg, hvor han underviser de studerende på akademiuddannelsen og på professionsbacheloren Software Development.

Studerende har indstillet Jeppe til prisen

Det er de studerende på uddannelserne, som har indstillet Jeppe Moritz Led til den fornemme pris. De fremhæver i indstillingen blandt andet hans evne til at motivere dem og skabe begejstring for programmering og softwareudvikling, der ellers kan være tørt stof.

Nærvær og ærlighed er afgørende

Jeppe Moritz Led mener selv, at ærlighed, nærhed og fokus på at skabe personlige relationer uden at blive for privat, er noget af det, de studerende sætter pris på i hans undervisning:

– Relationen til de studerende er afgørende for mig. Jeg bruger mig selv uden at udlevere mig selv. Jeg kan godt fortælle om noget fra mit privatliv uden at blive for personlig, for eksempel hvordan jeg bruger computeralgoritmer til at lægge sokker sammen, fortæller han.

–Og så er jeg altid ærlig og ikke bange for at lave fejl. Hvis der er noget, jeg er usikker på, så siger jeg det, som det er, og så undersøger jeg det.

Jeppe Moritz Led er 42 år og bor i Esbjerg. Han har tidligere arbejdet som systemudvikler, drevet selvstændig konsulentvirksomhed og undervist på Rybners Gymnasium.

- Jo mere jeg underviser, jo mere elsker jeg det

Det lå ifølge han selv ikke i kortene, han skulle være underviser.



– Da jeg var yngre, var jeg sikker på, at jeg helst skulle have så lidt som muligt med mennesker at gøre. Jeg ville helst bare sidde i et bur i en kælder og programmere. Men det ændrede sig, og jo mere jeg underviser, jo mere holder jeg af det. At opleve de øjeblikke, hvor man gør en forskel for de studerende og faktisk flytter dem – det er det, der betyder mest for mig.

Med prisen: Æren og 500.000 kroner

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der står bag Undervisningsprisen, som hvert år gives til syv undervisere på videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Udover æren følger der 500.000 kroner med prisen, hvoraf de 200.000 er en personlig hæderspris til Jeppe Moritz Led selv. Resten går til udvikling af undervisningsmiljøet.