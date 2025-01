Hærværk i Ingrids indkørsel i fokus igen – det kaldes karma

Når man for år tilbage kiggede på et kort over det kommunalpolitiske Syd- og Sønderjylland, var det overvejende blåt. I langt de fleste kommuner herskede Venstre-borgmestre, og mange af dem som bykonger med mange år på magten.

For at forstå dramaerne, der venter, og den politiske situation, vores landsdel står i, skal vi først have et lille stykke historie - jeg lover, det bliver kort:

Til efteråret - den 18. november - skal vi alle sammen være med til at beslutte, hvordan vores byråd skal sammensættes, og allerede nu tegner det til at blive en vild valgkamp og kamp om borgmesterkæderne.

Analyse: Uanset, om du interesserer dig for politik eller bare er optaget af, hvad der sker i dit lokalområde, bliver der drama og vildskab for alle pengene i år.

I tre kommuner, Vejen, Aabenraa og Kolding, tog Konservative borgmesterkæden, på Fanø sidder den om halsen på en radikal, i Tønder på Slesvigsk Parti, i Sønderborg, Fredericia og Horsens er det Socialdemokraterne, der har den - og så er der seks tilbage til Venstre: Esbjerg, Varde, Billund, Vejle, Haderslev og Hedensted.

Undrer du dig?

Vi kan roligt konstatere, at det denne gang bliver mindst ligeså spændende som sidst - faktisk venter stort set ligeså mange dramaer, som der er kommuner.

Det vil blive en lang og sej omgang at gennemgå det hele her, så vi nøjes med at lave nogle nedslag og pege på fællesnævnere. Og så lover jeg, at tvSyd i løbet af året nok skal klæde dig på og løbende fortælle meget mere om, hvad der er på spil i netop din kommune. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har tip, ting du undrer dig over, eller forslag til emner, vi skal tage op i forbindelse med det kommende valg. Tøv ikke med at skrive til tvsyd@tvsyd.dk.

Lad os for nu starte i Varde og Kolding. De to kommuner har del til fælles i forhold til den politiske situation. Begge fik nye borgmestre ved seneste valg. I Varde blev det Mads Sørensen, efter at partifællen og den mangeårige borgmester Erik Buhl lod sig pensionere. I Kolding gik det noget mere dramatisk til. Her snuppede konservatives Knud Erik Langhoff borgmesterkæden for snuden af både Eva Kjer Hansen (V) og Villy Søvndal (SF) i det, der ellers blev kaldt "præsidentvalgkampen" mellem de to.