Hærværksrus: 30-40 biler med flænsede dæk og smadrede ruder

Biler, der har været parkeret i området omkring Åmoseparken, har i løbet af natten været udsat for hærværk. Foto: Jakob Schiødt-Pedersen

Flere bilejere er her til morgen vågnet op til et noget træls syn. Lørdag morgen klokken lidt over seks modtog Syd- og Sønderjyllands Politi anmeldelse om hærværk mod en række biler, der holdt parkeret i området omkring Åmoseparken i Esbjerg.

- Mellem 30 og 40 biler har fået punkteret et eller flere dæk med en skarp genstand. Desuden har fire biler fået smadret et sidespejl eller en rude, oplyser Torben Møller, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Sporhunde og teknikere i området

Ifølge politiet er hærværket blevet begået efter midnat, da de har været i kontakt med et vidne, der var i området ved midnatstid. Vidnet observerede ingen tegn på hærværk.

Med sporhunde er politiet i gang med at undersøge om, der er tabte genstande i området, der kan føre dem tættere på gerningsmændene. Da der er fundet skoaftryk på nogle af bilerne, sender politiet nu også teknikere ud for at undersøge og bevare sporene.

Desuden er politiet ved at kigge på, om der er noget overvågning i nærområdet.

- Vi undersøger lige nu, om tankstationer eller skoler har video-overvågning, der kan give os nogle billeder fra natten, siger Torben Møller, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Politiet opfordrer til, at man ringer 114, hvis man har set eller hørt noget i Åmoseområdet i nat. Hvis man selv er uheldig at det er gået ud over ens egen bil, bør man ligeledes tage kontakt til politiet.