Halvdelen af forsvundne eksamensopgaver er genskabt

Hvis det ikke lykkes at gendanne de sidste elevers eksamener, så skal de til sygeeksamen i december. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser, at der ikke er hjemmel til at ophøje de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer.



- I forbindelse med muligheden for ophøjelse af afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer under Covid-19 var der tale om nødlovgivning, som blev vedtaget på baggrund af en ekstraordinær situation, som krævede en politisk beslutning og blev indført med virkning for alle landets elever, skriver de i et skriftligt svar til TV SYD.