Halvø forsinker udvidelse af Nato-havn

Nu er projektet dog blevet forsinket, da flere høringssvar udtrykke bekymring for, at halvøen Skallingen vil lide skade, når man udbygger sejlrenden ind til havnen.

Det skriver DR.



Halvøen ligger mellem Esbjerg og Fanø og er cirka syv kilometer lang. Den er ubeboet og ejes af Naturstyrelsen.

Til mediet fortæller blandt andre formanden for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Esbjerg, Inger Jensen, at foreningen frygter, at "engene vil forsvinde og klitterne vil blive nedbrudt".

Ifølge DR har blandt andre også Nationalpark Vadehavet gjort opmærksom på problemet, eftersom halvøen befinder sig i Unesco verdensarv.