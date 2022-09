Han blev Arnolds ven og indspillede 160 film – men bag musklerne har han altid været usikker

Det skulle han ikke tænke længe over, og efter at have oplyst et falsk social security number til fagforeningen for at kunne arbejde var karrieren skudt i gang.

- Og så gik rygtet ellers i Hollywood, at nu var den her bøf i byen.

"And the rest is history", fristes man til at sige.

For derpå fulgte 20 år med filmindspilninger som skuespiller og stuntmand og minglen blandt stjernerne i Hollywood.