Han bliver hædret for forsøg på at redde druknet mand

Det mener Syd- og Sønderjyllands Politi, der fredag kvitterede med en buket, et diplom, en dusør og en tak fra politidirektøren for at være en handlekraftig borger.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den eftermiddag i november blev Michael Andersen og hans kone alarmeret af to tyske turister, der havde fundet en mand liggende i vand i en grøft.



De kunne ikke få ham op af det kolde vand, men det kunne Michael Andersen, der sammen med sin kone, Tina Andersen, begyndte hjertelungeredning, indtil ambulancen og lægehelikopteren nåede frem.

Trods indsatsen stod mandens liv desværre ikke til at redde.

- Du har udvist usædvanlig handlekraft, og det sætter vi stor pris på i politiet. Det er af meget stor betydning, at borgere som dig er klar til at hjælpe medborgere, og det vil vi gerne sige tak for. Dusøren er af en symbolsk størrelse, men vi håber, at du forstår den anerkendelse og store tak, som den er et udtryk for, sagde politidirektør Frits Kjeldsen.