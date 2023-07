Han fik p-bøde på 875 kroner, men køber ikke forklaringen

Begrundelsen lød, at han havde parkeret uden for båsen.



Problemet er ifølge Simon Ronge Holm Madsen dog, at der ingen bås er.

- Jeg holder skævt, så jeg vil gerne medgive, at det ikke er den pæneste parkering, men jeg vil ikke have en bøde for at holde ude for en bås, som ikke eksisterer, siger Simon Ronge Holm Madsen.