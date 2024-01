- Jeg har haft mange gode år i EfB, som både ungdomsspiller og senior, så det er selvfølgelig specielt at tage videre fra et sted, hvor jeg har fået mindeværdige oplevelser på både godt og ondt. Når det så er sagt, så føler jeg tidspunktet er det rette nu, og jeg forlader et hold, som er et godt sted, og som jeg håber alt det bedste for fremover, siger Mads Larsen.

Den nu tidligere Esbjerg fB-spiller var en af hovedpersonerne, da TV SYD i serien 'Esbjerg fB: Love it or leave it' fulgte den vestjyske klub i sæsonen 2021-2022, der endte med en nedrykning til 2. division.

Mads Larsen nåede at få 112 kampe på Esbjerg fBs førstehold.