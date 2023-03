Han har vandret over 5.000 kilometer - nu tager han 7.000 mere

Han indrømmer, at han sikkert kunne have hjulpet endnu flere mennesker ved at have et 8-16 job herhjemme og sende sin løn til velgørende formål, men så ville han ikke kunne udleve sin drøm.

- Jeg har ikke taget projektet på mig som et kors, jeg slæber bag mig. Det er ikke et offer for at skaffe vand, når jeg kombinerer det med min egen lyst til eventyr, forklarer han og uddyber:

- Jeg tror altid, at jeg har kunnet tænke mig at være opdagelsesrejsende eller leve i en tid med hvide pletter på verdenskortet, som jeg kunne opdage og skrive mig selv ind i historiebøgerne.