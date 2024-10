Han lever af at gøre folk bange - her er hans tips til at skræmme din familie til halloween

Det kommer nok som en overraskelse, for det er et af de ældste tricks til at skræmme. Men du må IKKE sige "bøh", for det er alt for oplagt.

- Jeg synes, afledninger er rigtig gode. Man kan henlede folks opmærksomhed på noget andet og så dukke op et andet sted. Sig, at du går en tur, men bliv i stedet for hjemme og placér en dukke, start en mikroovn eller en radio. Når offeret så opdager det, så kom frem fra dit skjul og sig noget uhyggeligt.

Det relaterer sig til det første råd. For det kan tit være mere effektfuldt at spille på det psykologiske og opbygge spænding i stedet for den pludselige forskrækkelse.

- Hvis man kan få fat i en mannequindukke, så stil den inden for en dør, eller læg en model af en afhugget hånd med ketchup på gulvet. Og hvis man har et familiemedlem, der er bange for edderkopper, så få fat i sådan nogle.

Et godt gys indebærer selvfølgelig, at der er en form for overraskelsesmoment. Her skal man gøre noget uventet.

- Vi er bange for alt, der smitter. Så gør noget "sygt", hvor du spiller på frygten for at blive smittet og kommer tæt på dit offer. Man kan sminke sig, så man ligner en zombie. Så gør noget outreret og sygt.

Gør det til en god oplevelse

Selvom det kan være fristende at give de små i familien et godt gys, så skal man også passe på, siger Emil Asbjørn Madsen.

- Det skal ikke blive en dårlig oplevelse for barnet. De skal helst grine i stedet for at græde, for det kan være svært for dem at forstå, hvis man er klædt ud, men stadig er den samme inde bagved. De er hurtige til at skifte i deres følelsesliv, og der sker noget kognitivt, når de er små. Så man skal være varsom med, hvordan man skræmmer dem.

Det samme gør sig faktisk gældende for de voksne.

- Det er en hårfin balance, for hvis man skræmmer for meget, overskrider man folks grænse. Man skal stadig kunne grine bagefter. Det handler om at kende sit publikum.