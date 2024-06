Men hans arbejde er langt fra slut, for torsdag kommer de sidste elever, der skal have hjælp.

- Jeg håber, at det kommer til at gå på samme måde, som det har gjort i dag, hvor vi kan få genskabt dokumenterne, for så har vi måske kun en lille håndfuld tilbage uden deres eksamensopgave.

Selvom Bruno Kristensen gør, hvad han kan, så er der en stor sandsynlighed for, at det ikke lykkedes at genskabe alle de 51 forsvundne eksamensbesvarelser.



- Vi skal i hvert fald gøre vores til at få genskabt de her dokumenter, det er helt sikkert, siger IT-vejlederen.