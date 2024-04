Han var arbejdsløs, men succesfyldt projekt blev vendepunktet

Et trainee-forløb, som strækker sig over 12 uger, hvor folk får meritgivende undervisning som tagdækker samt en læreplads hos et tagdækkerfirma.

Et projekt, virksomheden siden 2019 har haft succes med. 80 procent af deltagerne har i dag et arbejde inden for tagdækkerbranchen, hvilket svarer til, at 135 ledige er kommet i arbejde ved hjælp af trainee-forløbet.

- De her unge mennesker, som er en del af forløbet, de får en ny chance. De lærer, hvordan man begår sig på arbejdsmarkedet, og det er guld værd, siger Poul Erik Rask, administrerende direktør i Phønix Tag Materiale.



Drømmejobbet

Det er i dag fire år siden, at Tayfur Dincdogan kom på trainee-forløbet i Vejen. Han ikke i tvivl om den påvirkning, det har haft på hans hverdag.