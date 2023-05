Har du set 25-årig? Har været væk i over en måned

En 25-årig fra Esbjerg har været væk i over en måned, og derfor efterlyser familien nu hjælp til at finde ham.

Manden er meldt savnet ved politiet, og her vil man gerne i kontakt med ham hurtigst muligt.

- Vi har ikke nogen formodning om, at der er tilstødt ham noget, men vi vil naturligvis gerne i kontakt med ham, da hans pårørende er bekymrede for ham, siger vicepolitiinspektør Jacob Ulvedal Andersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han er 25 år gammel og cirka 175 centimeter høj. Han er taget afsted uden telefon og har ikke kontanter eller ejendele med sig.



Han har ikke været aktiv på sociale medier, siden han forlod Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

- Vi er meget bekymrede for ham og håber derfor på, at I vil hjælpe os med at finde frem til ham igen, skriver hans mor på Facebook.

Hvis du ved noget, der kan hjælpe politiet på sporet, kan du kontakte politiet på telefonnummer 114.