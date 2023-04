Har du set Markus? Har været væk i over en måned

Han er 25 år gammel og cirka 175 centimeter høj. Han er taget afsted uden telefon og har ikke kontanter eller ejendele med sig.



Han har ikke været aktiv på sociale medier, siden han forlod Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

- Vi er meget bekymrede for ham og håber derfor på, at I vil hjælpe os med at finde frem til ham igen, skriver Lene Guldberg.

Hvis du ved noget, der kan hjælpe politiet på sporet af Markus, kan du kontakte politiet på telefonnummer 114.