Havn henter tidligere minister til toppost

- Søren Gades europæiske netværk og tid som minister åbner rigtig mange døre for os, som vi kan bruge til at styrke Esbjerg Havn, og dermed også sikre, at vi er klar til den store oprustning, der er i gang på vindenergi-området i hele Europa, siger Esbjegggs borgmester Jesper Frost Rasmussen, (V), i en pressemeddelelse.

Afløser formand efter 20 år

Det været vigtigt for Esbjerg Kommune, som ejer af Esbjerg Havn, at finde den helt rigtige afløser til formandsposten, efter den nuværende bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen i efteråret valgte at stoppe efter 20 år på posten.

Ud over de tre nye bestyrelsesmedlemmer indtræder også Diana Mose Olsen, (SF), som nyt bestyrelsesmedlem. Hun er valgt for Esbjerg Byråd og overtager pladsen, når byrådsmedlem John Snedker, (A) udtræder.

Udover John Snedker forlader også administrerende direktør Finn Strøm Madsen og koncerndirektør Peter Therkelsen bestyrelsen.

Den nye bestyrelse skal officielt konstituere sig som det første i det nye år.