Havn i opråb til politikere: Giv os bedre forhold til at skabe vækst

Det er et vigtigt skridt i retningen mod at opfører en energi-ø i form af et såkaldt power-to-x-anlæg ved havnen. Men selvom politikerne viser, at man gerne vil være grønne, så efterlyser Henrik Otto Jensen en mere klar linje.

- I Esbjerg er der behov for en bred og sikker planlægning, så man kan investere i fremtiden, og så vi kan sikre den grønne omstilling, hvor Esbjerg i øjeblikket er i front, siger Henrik Otto Jensen.

Boliger ved havnen er en udfordring

Ét af de punkter, der kan være en sten i skoen for havnens virksomheder, er kommunalpolitikernes drømme om flere boliger omkring havnen.

Og det er til stor ærgrelse for havnens virksomheder – men også eventuelle beboere.

- Der skal ikke højhuse og lejlighedskomplekser for tæt på havnen, da det kun vil afføde yderligere klager fra byens borgere, siger Henrik Otto Jensen.

Borgmesteren i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, mener dog, at det kan være noget nær umuligt ikke at undgå at få folk til at bo tæt på havnen.