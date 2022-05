Havvindmøller kan påvirke vejret helt ind på land

Mindre vind i Esbjerg?



Forskerne vurderer, at vindmølleparkerne Horns Rev 1, 2 og 3 - under de rette vindforhold - kan have reduceret vinden i Esbjerg-området med muligvis op til 10 procent. Det er i et område, hvor den kraftige vestenvind er dominerende. Horns Rev 1 ligger 20 km fra kysten nordvest for Esbjerg, Horns Rev 2 ca. 30 km og Horns Rev 3 ca. 25 km ude på havet.

Studier fra USA peger også på, at orkanen Harvey, der ramte landet i 2017, kunne have været mindre kraftig, hvis der havde været vindmøller i Den Mexicanske Golf.

Eigil Kaas siger til Jyllands-Posten, at der endnu ikke er fuld enighed om effekten på tværs af studierne. Det skyldes formentligt, at metoderne stadig er under udvikling, vurderer han over for avisen.

Forskerne fra Danmark samarbejder med forskere fra Holland. Man vil senere også involvere eksperter fra Irland og Island, skriver Jyllands-Posten.

Påvirkningen af vejret ændrer ikke umiddelbart ved Danmarks planer om at bygge flere havvindmøller. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen (S), i en kommentar til Jyllands-Posten.

Regeringen har ambitioner om flere havvindmøller, men følger forskningen, så man i rette tid kan forhindre negative effekter af vindmøllerne.