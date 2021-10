Hele verdenseliten indenfor speedway kommer til Esbjerg næste år

Esbjerg bliver næste år vært for Speedway of Nations, der er par-VM i speedway.

Det oplyser Esbjerg Motorsport i en pressemeddelelse.

Arrangementet samler de bedste kørere indenfor motorsporten. Tidligere har semifinaler og finalen været afholdt i forskellige byer, men til næste år er Esbjerg som den første værtsby blevet tildelt alle finaleheats.

- Vi er stolte over, at vi sammen med Esbjerg Motorsport er lykkedes med at tiltrække en begivenhed af den kaliber, som har stor betydning ikke bare for Esbjerg Kommune, men for hele området. Der vil komme gæster fra resten af Danmark, men også fra både deltagende nationer og en række andre lande, hvilket selvfølgelig er med til at vise, hvad vi har at byde på, siger Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), i pressemeddelelsen.

Speedway of Nations skal køres på Granly Speedway Arena i den sidste uge af juli.



I årets Speedway of Nations er det danske hold klar til finalen, som køres i Manchester 16. og 17. oktober.