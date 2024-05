Helle fik et barn, mens andre tog et sabbatår

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er nu oppe og kysse de 30 år, viser tal fra Danmarks Statistik.

Og mens langt de fleste venter med at være færdige med uddannelse, byture og det 'frie liv', så valgte Helle Rørvig fra Esbjerg at få et barn, kort tid efter studenterhatten sad på hendes hoved.

- Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det ville være at have et spædbarn i dag. Mit energiniveau er slet ikke det samme, og jeg havde nok været meget mere bekymret i dag. 'Pyt-knappen' har nok været lidt større, der i starten af 20'erne, siger Helle Rørvig.

Men Helle og hendes kæreste var meget afklaret i sagen. Lige efter gymnasiet flyttede de sammen i en lejlighed i Esbjerg.

Og der var der tilfældigvis et ekstra værelse. Og når de nu alligevel var så meget hjemme og ikke de vilde festtyper, så kunne de lige så godt fylde rummet ud med en baby.