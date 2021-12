Henrik Dahl: Jeg kom til at stemme for Sofie Carsten Nielsen

- Jeg er i gang med at tage det op med Folketingets administration, skriver hun på det sociale medie Twitter.

Hvad skete der?

Fejlen bliver ikke rettet

Fejlstemme i Sofie Carstens navn bliver ikke rettet i resultatet

Ligeledes på Twitter redegør Liberal Alliances Henrik Dahl for, hvad der er sket set med hans øjne.

- Da jeg kom til min pult i folketingssalen, var min konsol logget af. Da jeg loggede ind, tastede jeg forkert, og blev til Sofie Carsten Nielsen. Men konsollen blev låst, så afstemningen gik i gang.

- Jeg råbte til formanden, at jeg havde tekniske vanskeligheder, men det blev ikke hørt, og afstemningen lukkede. Derfor blev der foretaget en fejlregistrering, skriver han og fortsætter:

- Jeg beklager forvirringen over for alle. Den skyldes et meget uheldigt sammentræf af omstændigheder. Der er talrige vidner på denne fremstilling.

Tidligere tirsdag stemte et overvældende flertal i Folketinget for, at Inger Støjberg skulle erklæres uværdig til at sidde i Folketinget. Det sker efter, at hun ved Rigsretten blev idømt 60 dages ubetinget fængsel for at bryde ministeransvarsloven.

Det oplyser Folketingets pressetjeneste.



Der er i stedet tilføjet en note til afstemningsresultatet på Folketingets hjemmeside.

I den står der, at "der er ved en fejl registreret en stemme i Sofie Carsten Nielsens navn. Stemmen er afgivet af Henrik Dahl, der ved en fejl stemte imod forslaget".

Dermed står der fortsat, at 98 stemte for, mens 18 - heriblandt Sofie Carsten Nielsen - stemte imod.