Henrik Dahl officielt spidskandidat til EU-valg

Det mangeårige folketingsmedlem blev valgt uden modkandidater i forbindelse med et hovedbestyrelsesmøde.



Det har i et par måneder været så godt som sikkert, at Henrik Dahl ville blive spidskandidaten. Allerede i april blev han indstillet som spidskandidat, men han kunne først formelt vælges lørdag på et opstillingsmøde.

Liberal Alliance har tre gange tidligere forsøgt at komme ind i Bruxelles, men det er endnu ikke lykkedes.

Henrik Dahl bor i Ribe og er valgt til folketinget i Sydjyllands Storkreds.