Henrik Møllgaard ville helst være listet ud ad bagdøren

Hvis Henrik Møllgaard selv kunne vælge, havde han ventet med at melde sit karrierestop ud så længe som muligt.

Henrik Møllgaard ønsker ikke, at foråret bliver en lang og tårevædet afskedsturné i de danske håndboldhaller, inden han til sommer stopper sin aktive karriere. - Jeg håber ikke, at der bliver lavet et stort nummer ud af det. Jeg ville jo allerhelst bare være listet ud ad bagdøren, siger Møllgaard. Aalborg-spilleren fik tidligere i december et tilbud om at blive assistenttræner i PSG under Stefan Madsen fra næste sæson og to år frem. Det var et tilbud, han ikke kunne sige nej til.

Men det ville have været bedre, hvis det først var kommet, når sæsonen var afsluttet. - I min verden havde det bedste været, hvis tilbuddet først var kommet i sommerferien, så jeg bare kunne have listet stille og roligt ud, lyder det fra Møllgaard. Den sidste slutrunde I januar deltager han i sin sidste slutrunde for Danmark, når der spilles VM. Derefter venter et forår med Aalborg, som han gerne vil færdiggøre uden det store drama. - Jeg er rigtig dygtig til at tale om mig selv, jeg er enormt selvbevidst, og jeg er også god til at tale mig selv op et sted, hvor andre nogle gange ikke helt kan følge med. - Men jeg bryder mig ikke ret meget om, at der bliver talt om mig. Jeg er rigtig dårlig til at tage imod ros. Jeg vil faktisk hellere stå på mål for kritik en gang imellem, siger han.

Gider ikke mindes hver kamp Karrierestoppet og tankerne omkring det bliver udskudt så meget som muligt. Det har været en svær beslutning. Og det er ikke noget, han gider blive mindet om ved hver eneste håndboldkamp indtil sommer. - Jeg håber ikke, det kommer til at fylde for meget. Lige nu fylder det ikke noget for mig, at jeg stopper til sommer. Det er stadig så langt væk, og der er så meget, der skal nås endnu, lyder det fra Møllgaard.