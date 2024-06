Her er politiet til stede fredag aften

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De forventer, at der vil være mange mennesker tilstede i byen fredag aften. Derfor er de klar til at sørge for, at borgerne får en tryg oplevelse.

Esbjerg festuge er nemlig skudt i gang, og det samme er EfB's fejring af deres oprykning til 1. division.

Udover festuge og fodboldfejring havde rockergrupperingen Comanches MC planlagt at afholde et arrangement på Brolæggervej lørdag. Det bliver ikke gennemført efter Esbjerg Kommune fredag klokken 9.45 udstedte et samlingsforbud mod grupperingen.

Grupperingen har fortsat planer om at køre en tur i samlet flok på en rute rundt om Esbjerg lørdag, hvor politiet vil være til stede.

Politiinspektør Henrik Thrane Jensen opfordrer borgere til at ringe til politiet, hvis de oplever noget, der gør dem utrygge.