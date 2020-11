Historikere jubler over ny udgave af Danmarksbog

Historikernes Bibel

Trap Danmark 6. udgave beskriver i 34 bind af i alt 10.000 sider alle kommuners natur og landskab, historie, kultur, byer, samfund og erhvervsliv i et omfattende topografisk værk.

I alt har 164 forskere og eksperter bidraget med viden til netop bogen om Esbjerg, Varde og Fanø, og blandt lokalhistorikerne har bogen nærmest Bible-karakter.

- Trap er et kvalitetsstempel af de oplysninger, man får. Man ved, at de holder vand, siger Jørgen Dieckmann Rasmussen, og tilføjer, at der i bogen er informationer, som man ikke kan hente nogle steder på nettet.

Vækker stor interesse

Bogen om Esbjerg, Varde og Fanø blev udgivet fredag, og i dag lørdag bliver den præsenteret på Hovedbiblioteket i Esbjerg. Her oplever de, at interessen for Trap Danmark og for lokalområdet er stor.

- Vores første arrangementet er blevet totalt booket, så vi har været nødt til at lave et supplerende arrangement, så vi kører med to arrangementer hen over lørdagen, fortæller afdelingsleder på Hovedbiblioteket i Esbjerg, Poul Høst Pedersen.

Som bibliotekar ser han på udgivelsen med stor respekt.

- Det er et værktøj og et redskab, som vi har brugt i generationer og stadig bruger den dag i dag, siger han.

Næste bind i rækken er på vej, og den dykker ned i Billund, Vejle og Fredericia.