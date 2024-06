Museum køber sit dyreste maleri nogensinde

Vi kan ikke se, om det er russerne, der kommer for at få indsigt i noget, eller om det bare er folk, der er uvidende om, at de flyver for tæt på os

- I yderste konsekvens kan tingene falde ned fra himlen, hvis droner og flyvemaskiner kolliderer. Det kan betyde, at nogen bliver slået ihjel, lyder det fra René, der er chef for Base Support Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup.

Det skaber jævnligt bekymring på Flyvestation Skrydstrup, hvor de oplever, at nogle droner kommer for tæt på.

- Vi oplever simpelthen uvidenhed. Folk har fået det her legetøj og har lyst til at filme det telt, de har sat op til familiefesten, konfirmationen og så videre, og så sender de dronen op, fortæller seniorsergent Jan Jelstrup fra Sikkerheds- og efterretningssektionen på Haderslev Kaserne.

Også på kasernen i Haderslev oplever de jævnligt droner, der kommer for tæt på. Folk er blevet bedre til at holde afstand, lyder det, men særligt øvelsesterrænet bag kasernen bliver brugt som legeplads til droneflyvning.

- Det er rigtig voldsomt og rigtig kritisk, og det skal vi for alt i verden undgå, siger René og understreger også, at mindre kollisioner kan skabe farlige situationer.

Ifølge Trafikstyrelsen ligger bøderne på mellem 2.000 og 7.000 kroner for at flyve en drone for tæt på en militær lufthavn.

Der er flere end 15.000 certificerede droneoperatører i Danmark. Et certifikat viser, at man har lov til at flyve droner, der er større end de mindste hobbydroner på under 250 gram.

Boston Group A/S står ifølge egen vurdering for 80 procent af droneimporten til Danmark.

Samtidig anslår Boston Group A/S, at der årligt sælges cirka 20.000 droner i Danmark, og salget ventes at stige i de kommende år.

Droneimportøren Boston Group A/S, anslog 1. marts i år, at der er mellem 80.000 og 100.000 droner i Danmark.

Særligt i en tid med krig i Europa er han og kollegerne opmærksomme på droner, og kommer man for tæt på, bliver det meldt til politiet.

- Vi kan ikke se, om det er russerne, der kommer for at få indsigt i noget, eller om det bare er folk, der er uvidende om, at de flyver for tæt på os. Men der skal man være opmærksom på, at uvidenhed jo ikke er ensbetydende med fritagelse for straf, lyder det fra Jan Jelstrup.

Kig på kortet

I april i år fik en 37-årig mand fra Haderslev en bøde på 3.000 kroner for at flyve for tæt på flyvestationen i Skrydstrup.

Vil man undgå den slags, er der hjælp at hente, fortæller Lars Birkedam Pedersen fra WeFly i Kolding, der underviser i droneflyvning.

- Inden du sætter dronen i luften, skal du først og fremmest finde ud af, om du må flyve der, hvor du er. Trafikstyrelsen har et kort, der hedder dronezoner, som viser, hvilke regler der gælder i det luftrum, vi nu står i, siger Lars Birkedam Pedersen.