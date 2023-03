Historisk stor kontrakt indgået mellem Vestas og Blue Water

Esbjerg Havn er Danmarks største havn og spiller en central rolle i den danske og europæiske vindsektor.



- At Vestas betror os denne vigtige opgave, er en tillidserklæring, som vi er stolte af. Blue Water har været med fra vindindustriens spæde start, og vores kollegaer ude på havnene og terminalerne er med stor erfaring klædt godt på til at løse opgaven sikkert og effektivt og samtidig bidrage til den grønne omstilling, siger Brian Sørensen, der er Global Category Head for Wind and Port Service hos Blue Water.