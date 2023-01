Hjælp til Ukraine varmer, men kan give problemer for lokale forretninger

Ekstraordinær hjælp

En lang række andre foreninger, organisationer, virksomheder og grupper af borgere har også været i gang med at samle tøj ind til Ukraine.

- Vi har set en helt ekstraordinær hjælp fra danskerne til ukrainerne, siger pressechef i Folkekirkens Nødhjælp, Poul Kjar.

Men skulle og kunne han vælge, ville han i højere grad bede os danskere om noget så kedeligt som penge. Enten til organisationen eller ved at sende tøjet til organisationens genbrugsbutikker.

- Her kan tøjet, når det sælges videre, generere penge til ukrainerne, siger han.

Støtte til egne forretninger

Poul Kjar understreger, hvor fantastisk danskerne har været i denne situation, men peger på, at det er lidt omkostningstungt og besværligt, at vi sender tøj afsted herfra. Det rammer ikke nødvendigvis det rette behov samtidig med, at man på den måde risikerer, at små virksomheder i Ukraine bliver udkonkurreret af den gratis hjælp.

- Vi vil hellere sørge for små pengebeløb til berørte familier, så de selv kan stå for indkøbene. Det har de fordele, at de dels selv ved, hvad de har mest brug for, dels at de køber varerne i landet og dermed støtter deres egne virksomheder, påpeger Poul Kjar.