Hjemløse anmelder gourmetrestauranter

Gourmet-McNuggets

De er ikke vant til fin mad. Faktisk er deres smagsløg mere vant til fast food, rugbrødsmadder med leverpostej, pizzaer og så videre.

- Det her er grænseoverskridende, men det er mega-spændende, siger Mads Halberg.

Han har lige spist "det bedste brød jeg nogensinde har smagt", og er også fuld af begejstring over en ret, som restaurationschef Michael Brix for sjov kalder for Loftets version af McNuggets.

- Det var out of this world, siger han.

Michelin på vej?

Bostedet Skjoldbo har arrangeret. Restauranten betaler.

De unge anmeldere har haft en generalprøve på anden restaurant i Esbjerg. Nu er Loftet deres premiere.

- Men ambitionen er, at vi også skal anmelde nogle af de dyre restauranter udenfor Esbjerg. Ja hvorfor ikke også michelin-restauranter i København, spørger forstander for Skjoldbo Nicolai Kubel sig selv.