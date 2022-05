Hjemmelavede skudsikre veste skal redde ukrainske liv

Til kamp mod en kæmpe uretfærdighed

For Mikael Schiermer er det første gang, han sender de hjemmelavede veste til Ukraine.

- Da krigen startede, følte jeg noget, jeg aldrig har følt før. Det rørte mig, og jeg havde lyst til at sætte mig ned og græde, fortæller Mikael Schiermer.

Selv har han aldrig været i krig. Han har været i Forsvaret og trænede til at blive sendt til Jugoslavien, men nåede det ikke, inden krigen sluttede. Og en tur omkring Fremmedlegionen førte ham heller ikke ud i kampzonen.

- Min første indskydelse var at tage over og hjælpe ukrainerne på slagmarken. Men min kone sagde nej, og derfor føler jeg, at de skudsikre veste er en af de bedste måder, jeg kan hjælpe på. De er billige, og de redder menneskeliv, siger Mikael Schiermer.

Han føler, det er en kæmpe uretfærdighed, der overgår ukrainerne.

- Et land, der invaderer et andet land. Det burde bare slet ikke ske i den tid, vi lever i. Det burde være et overstået kapitel i Europas historie, siger han.

Effektiv måde at bruge pengene på

I løbet af denne uge kører Mikael Schiermer sine første 20 veste til fronten i Ukraine. Med sig har han også andet hjælpeudstyr, men i fremtiden er det planen, at han vil koncentrere sig om at rejse penge til flere hjemmelavede veste.

- Som jeg ser det, er det en meget effektiv måde at bruge de penge, vi samler ind til hjælpearbejdet i Ukraine, siger Mikael, mens limpistolen arbejder sig hen over endnu en stålplade.

Han har selv onlineindsamlingen ”Støt Ukraines soldater” kørende på Facebook.

Må ikke sælges med profit

For Vitaliy er det afgørende, at det kommer frem, at de skudsikre veste kun koster 800 kroner at producere.

- Det er vigtigt, at de ikke ender på det sorte marked og bliver solgt med profit til ukrainerne, siger han.

Han er gået i gang med at vikle den færdiglimede hardox 500-stålplade med gummibelægning ind i gaffer-tape.

Sammen med Inna sænker han den færdige plade ned i camouflagefarvede ”plate-carrier’s” lommer. En foran og en på ryggen.

Nogle af vestene er til hjemmeværnet og politiet i parrets hjembyer.