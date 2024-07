Med vind i håret trodsede handicappede kvinder højdeskrækken

Af Lisa Ung Udgivet 5. jul

50 meter oppe i luften og en fremragende udsigt over Esbjerg by. Sådan så fredagen ud for flere brugere på ETAC Rehabiliteringscenter.

To kvinder, der lider af mindre hjerneskader, og som er på rehabiliteringsforløb i Esbjerg, fik vind i håret, da de blev hejst op under skyerne på himlen. - Hvor er det da vildt, sagde Dorthe Kirstine Starup. - Ja, det er da helt fantastisk, svarede Line Asbjørn Hansen, mens de kiggede ud over Esbjerg by fra kranen.

Dorthe Kirstine Starup (til venstre i billedet) og Line Asbjørn Hansen (til højre i billedet). Foto: Jeppe Kyvsgaard Frost, TV SYD

Det er centerets støtteforening, ETAC Venner, der står bag arrangementet. - Der er nogle borgere, som ikke altid har de samme muligheder for at opleve aktiviteter på lige fod med dem, der ikke har udfordringer, siger Erik Sørensen, der er bestyrelsesformand for ETAC Venner. Og det laver støtteforeningen om på, når de flere gange om året står for at etablere aktiviteter for voksne, der enten har et fysisk eller psykisk handicap.

Erik Sørensen slår fast, at de i støtteforeningen kun ser muligheder i stedet for begrænsninger, når de arrangerer oplevelser for brugerne. Foto: Jeppe Kyvsgaard Frost, TV SYD

Fredag allierede de sig med BMS Kraner, der sponsorerede en kran, der skulle føre brugerne op i en højde, der fik flere til at ryste. Lige netop det glædede Dorthe Kirstine Starup og Line Asbjørn Hansen sig over, da de med kilden i maven og rystende hænder kom længere og længere op i højden. Det udviklede sig dog hurtigt til grineflip i luften, som de to kvinder havde svært ved at styre. - Jeg synes, det er en stor oplevelse, siger Line Asbjørn Hansen.

For rehabiliteringscenteret har det en stor betydning, at de har en støtteforening, der sørger for at give deres brugere oplevelser. - Støtteforeningen betyder rigtig meget især for vores brugere, fordi de kommer til at opleve en helt masse ting, der ligger så tæt på det almene som muligt, siger Syren Mortensen, der er leder af ETAC Rehabiliteringscenter.

Foto: Jeppe Kyvsgaard Frost, TV SYD

Efter kvinderne fik jordforbindelse føltes det for Dorthe Kirstine Starup som om, hendes ben var blevet til gele. - Øj, hold da op du ryster, siger Line Asbjørn Hansen til Dorthe Kirstine Starup. På trods af at adrenalinen suste rundt i kroppen på kvinderne, efter alle fire fødder var landet på jorden igen, herskede der ingen tvivl om, at de var begejstret over oplevelsen i højderne.