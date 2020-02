Højvande lukker Tarphagebroen

Som det tydeligt fremgår på dette foto, så er det tirsdag eftermiddag umuligt at køre over Tarphagebroen. Foto: Leif Erichsen

Igen i dag mærkes højvandet med forhøjet vandstand ved Vestkysten.

Syd- og Sønderjyllands Politi har kort efter klokken 16 afspærret Tarphagebroen på Tarphagevej/Vestkystvej mellem Esbjerg og Varde.

- Der er også forhøjet vandstand og vand ind over kajen på Rømø, Fanø og i Esbjerg og en række andre steder langs hele Vestkysten - men vandet står ikke så højt som i går, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Fanøfærgen sejler normalt.

Indtil onsdag aften vil det fortsat være blæsende med frisk vind til kuling fra vestlige retninger, stedvis med vindstød op til stormstyrke. Det betyder, at der flere steder vil være forhøjet vandstand i forbindelse med højvande.

Ved de kommende højvande i eftermiddag og natten til onsdag ventes i Vadehavet mellem 2.5 og 3.0 m over normal vandstand (DVR), og ved højvandene over den centrale Vestkyst ventes mellem 2.0 og 2.25 m over normal vandstand (DVR), lyder varslet fra DMI.