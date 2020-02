Højvandet topper nu ved Vestkysten

Mandag eftermiddag skyller højvandet ind over kajkanter og strande langs vestkysten. Vandstanden toppede lidt over klokken 15 og er nu faldende.

Fanøfærgen har ligget stille mandag eftermiddag- dels på grund af højvande og dels forårsaget af tekniske problemer. Sejladsen genoptages planmæssigt med passagerer med afgang 17.50.

Sejlads med biler er endnu ikke muligt. Situationen kan følges her på færgens hjemmeside.

Højvandet kan mærkes en lang række steder som Rømø, Fanø, Esbjerg Havn, Tarphagebroen og Hvidbjerg Strand - men der er ikke sket skader, og ingen er kommet noget til. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

- De lokale ved jo, hvordan man tackler højvande. Jeg vil opfordre folk, der er på besøg i området på vinterferie til at færdes med fornuft og hold god afstand. Stormturisme er risikabelt både for borgerne og for redningsberedskabet, siger vagtchef Erik Lindholdt,. Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Mens vandstanden nu er faldende i denne omgang ved Vestkysten, så varsler DMI forhøjet vandstand for kyststrækningen fra Fredericia og nord på i Sydøstjyllands Politikreds, hvor der i aften mellem 1.2 og 1.4 m over normal vandstand (DVR). Vandstanden vil nå sit højeste ved midnat.