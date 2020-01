Forslag om bibliotekslukninger skaber vrede

Visionsløst. Uacceptabelt. Uigennemtænkt.

Kritikken hagler ned over den såkaldte høring, der netop er udsendt. Her kan borgerne i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg rose og rise to forskellige modeller. Men i lokalrådet i Sædding synes man, at der er tale om et valg mellem pest og kolera - eller snarere et ikke-valg.

"I begge modeller bliver de nuværende bydelsbiblioteker i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg nedlagt", står der i høringsmaterialet.

- Det kan vi selv sagt slet ikke gå ind for. Hvad vil man dog gøre af de 70.000 udlån, som Sædding Bibliotek står for, spørger Hans Jørn Christensen, Sædding Lokalråd.

Peder Tørnqvist, fungerende formand for Kultur- og Fritidsudvalget: - Stadig flere låner bøger via Internettet. Foto: Finn Grahndin

Udlånet går ned

Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der efterlyser borgernes mening om sagen.

- Vi står overfor den udfordring, at udlånet på bibliotekerne går ned, fordi stadig flere borgere låner via Internettet, siger udvalgsformand Peder Tørnqvist, Konservative.

Bogbussen stopper

Bibliotekschef Anette Brøchner Lindgaard, der efter eget udsagn har udfærdiget høringsmaterialet, siger:

- Vi prøver altid at skabe så godt et biblioteksvæsen som muligt ud fra vores økonomiske rammer. Nu står vi med dyre bygninger og en dyr bogbus-ordning. Det vil vi gerne ændre, siger hun.

Bogbusordningen er i de seneste budgetforhandlinger sparet væk. Den kører i garage den 1. april.

Hans Jørn Christensen, Sædding Lokalråd, langer hårdt ud efter høringen, der lægger op til lukning af tre bydelsbiblioteker. Foto: Finn Grahndin

Mere end et bibliotek

Sædding Lokalråd peger på, at biblioteket udgør en særlig rolle i lokalområdet. Både kulturelt og socialt. En rolle, som rådet nu frygter bliver udspillet, hvis biblioteket nedlægges og omdannes til enten et såkaldt mini-bibliotek eller et selvbetjent biblioteksspot.

- Vi har folk, der bruger biblioteket til andre formål end at låne bøger. De kommer her og læser dagens avis og snakker sammen. Vi har dagplejemødre, der bruger legerummet, og vi har i tilknytning til biblioteket "Mødestedet", hvor vi holder en række arrangementer, siger Hans Jørn Christensen.

Misforhold

Han mener, at der er et misforhold mellem den beslutning, som der lægges op til i høringsmaterialet, og den vedtagne kulturpolitik, der blandt andet siger: "...børn og unge tidligt møder kultur på en måde, der giver dem de bedste forudsætninger for at udvikle og udleve deres egne kulturelle forudsætninger".

- Her på biblioteket møder mange af områdets børn et sted, hvor de kan fordybe sig i bøger. For nogle børns vedkommende er bøger ikke en naturlig del af deres hverdag, siger han.

Lærer Sannie Cramer bruger tit biblioteket. Især legerummet og for at låne bøger til datteren Smilla og hendes bror. Foto: Finn Grahndin

Trist. Irriterende. Skidt.

De lånere, TV SYD talte med på biblioteket, var da heller ikke just begejstrede, da de erfarer om høringen og dens indhold.

- Nej da. Det vil være trist. Biblioteket her er en del af min hverdag. Jeg kommer her jævnligt på mine gåture. Hvis jeg skal ind på Hovedbiblioteket inde i byen i stedet...nej, det vil slet ikke være det samme, siger pensionist Susanne Josephsen.

- Det vil da være irriterende. Så skal jeg ind på Hovedbiblioteket, og det er for langt. Jeg har læst om det, men jeg kan ikke rigtigt finde ud af, hvad de to modeller går ud på. Altså hvad der skal nedlægges og hvad der skal erstatte bibliotekerne, siger ledig Søren Henriksen.

- Det vil være rigtigt skidt da. Vi bruger det tit. Hver uge kommer jeg her med børnene og låner 10-12 bøger. Det vil også være et stort tab for lokalområdet. For alle de børn, der ikke har mulighed for at tage ind på Hovedbiblioteket, siger folkeskolelærer Sannie Cramer.

Eva er utryg ved situationen med TV SYDs kamera. Faderen, studerende Kasper Ahrenfeldt, synes, at det er træls, hvis biblioteket i Sædding lukker. Foto: Finn Grahndin

Lokalråd: Udsæt høringen

Sædding Lokalråd har krævet, at høringen bliver udsat.

- Der er simpelthen for mange usikkerheder i materialet, siger Hans Jørn Christensen, Sædding Lokalråd.

Kravet er dog øjeblikkeligt blevet afvist af bibliotekschefen Anette Brøchner Lindgaard. Men da Peder Tørnqvist hører om kravet, siger han:

- Det tager vi alvorligt. Det vil jeg undersøge, siger han.

Politiker: Nu må vi se

Peder Tørnqvist er i det hele taget ikke så kateorisk, som høringsmaterialet umiddelbart synes at lægge op til.

- Nu må vi se, hvilke høringssvar vi får. Vi skal jo ikke beslutte noget, der unødvendigt undergraver vores bibliotekstilbud, og jeg er helt klar over den betydning et biblikotek kan have både kulturelt og socialt for et lokalområde, siger han.

Høringen er kort. Den varer til den 5. februar.

Sædding Bibliotek ligger i forstadens shoppingcenter. Foto: Finn Grahndin