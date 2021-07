Holdlæge kvitter Esbjerg i protest mod kritiseret træner

Afvisende adfærd

Der er ifølge Michael Sahl Hansen tale om, at Peter Hyballa under lægens første møde med den nye træner har udvist negligerende og afvisende adfærd.

- Det er vigtigt at fremhæve, at den nu forhenværende læge i EfB tidligere har haft et velfungerende og gensidigt respektfuldt samarbejde med tidligere trænere og stab.

- På trods af det konkluderer Peter Hyballa på første fælles arbejdsdag, at den pågældende læge er dybt uprofessionel, siger Michael Sahl Hansen.

Esbjerg ønsker ikke at kommentere sagen.

- Skaber en ond stemning

Særligt Ekstra Bladet og Ugeavisen Esbjerg har i de seneste uger fortalt historier, der har stillet Peter Hyballa i et skidt lys.

I spillernes anonyme beretninger fremgår det blandt andet, at Peter Hyballa både fysisk og psykisk er gået hårdt til flere unge spillere, at han har kommenteret og hånet spilleres vægt, og at der er skabt en ond stemning.

Bestyrelsesformanden i Esbjerg, Michael Kalt, har tidligere fortalt, at man har bedt Peter Hyballa om at justere sin adfærd, og at det ikke er okay at tale grimt til de ansatte eller straffe dem fysisk.

Selv har Peter Hyballa kritiseret spillerne for at lade historier sive ud til medierne, og han har afvist, at han har opført sig upassende.

Spillerforeningen har meldt Esbjerg til Arbejdstilsynet, og torsdag kom det frem, at Esbjerg har hyret et advokatfirma til at foretage en intern undersøgelse af sagen.