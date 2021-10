Hospitalernes engangsbrug belaster miljøet: Her arbejder man allerede på grønnere løsninger

Mindre affald og mere grøn energi

Helt sort ser det ikke ud. For flere steder i Region Syddanmark er man allerede i gang med flere tiltag for at minimere klimabelastningen.

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har man både fokus på at grøn energi blandt andet ved hjælp af solceller, og i 2030 er målet, at man skal spare 70 procent af CO2-udsluppet fra el og varme.

Samtidigt har man i 2020 reduceret madspild med 20 procent på hele sygehuset, og med opstarten af et pilotprojekt har de fokus på at affaldssortere i forskellige afdelinger.

Det overordnede mål er at genanvende 45 procent af affaldet.

- Udfordringen ligger i, at det skal være lige så let at sende til genanvendelse, som det er at sende det til forbrænding, siger Marc André Rawe, der er klimakoordinator hos Sydvestjysk Sygehus.

Hvad det konkret betyder i CO2-besparelse på sygehuset, ved de endnu ikke, før pilotprojektet afsluttes om et halvt år. Men i dag er affaldssækkene betydeligt mindre.