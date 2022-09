Hovedsponsor forlader EfB

Claus Sørensen Fond Holding A/S står blandt andet bag VIKING Life-Saving Equipment A/S, der i øjeblikket har sit logo på spilletrøjerne.

- Vi er langt fra enige i den tilgang og fremgangsmåde, som de amerikanske ejere har. Så når vores hovedsponsorat udløber næste sommer, må der andre til - det gør ondt, og det smerter mig, men sådan er det. Vi er færdige med EfB, siger han til JydskeVestkysten.

Udmeldingen kommer efter en turbulent tid i klubben, der resulterede i nedrykning til 2. division. TV SYD fulgte klubben i den skæbnesvangre sæson.

Se serien "Esbjerg fB: Love it or leave it" her: