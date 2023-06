Hovedsponsor ombestemmer sig og forlænger med EfB

Nu er det blevet sommer - og klubben har forlænget sponsoratet til og med næste sæson.

- Det er nu, vi i fællesskab skal vise, at vi som by kan se bort fra manglende sportslige resultater, og i stedet se fremad og, at vi ved et bredt funderet sammenhold, kan bringe klubben tilbage til toppen af NordicBet Ligaen inden for overskuelig fremtid, udtaler Jesper Toft Mathiasen, administrerende direktør hos Claus Sørensen Gruppen.

I sidste uge forlængede Blue Water deres samarbejde med Esbjerg fB i en aftale, der løber frem til 2028.